L'Atlanta United si aggiunge alla corsa per Ounas: pronta l'offerta al Napoli! Le cifre

Continua la saga Adam Ounas in casa Napoli. Come vi abbiamo raccontato stamattina, il giocatore ha tante proposte sul tavolo, che però convincono più la società che il giocatore stesso.

Il Monza, infatti, sarebbe pronta ad accontentare le richieste dei partenopei ma il giocatore non ha intenzione per ora di scendere di categoria e giocare in Serie B. Secondo il Corriere dello Sport, anche l'Atlanta United avrebbe già pronta un'offerta da 15 milioni, ma di nuovo la soluzione USA non convince l'algerino.

Intanto in casa Napoli si pensa anche di tenerlo per provare a farlo giocare alle spalle di Osimhen, ma il suo contratto in scadenza nel 2022 complica ancora di più la situazione.