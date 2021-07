ULTIMISSIME NAPOLI - Il giornalista ed esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando un'importante notizia. Ecco quanto evidenziato:

"Il Napoli ha già fatto un tentativo per riavere Bakayoko in prestito, il calciatore piace a Spalletti. Bakayoko si è trovato bene a Napoli, ma è in corso anche una trattativa con il Milan. Sicuramente la possibilità di giocare la Champions League rende i rossoneri favoriti per l'eventuale affare".