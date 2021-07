Dalla Spagna: "Ancelotti chiede Fabian Ruiz, il Real Madrid offre 20 milioni più un calciatore"

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Diario Gol Martin Odegaard delude nel suo precampionato con il Real Madrid. Per questo motivo Ancelotti avrebbe richiesto Fabián Ruiz. Il tecnico italiano conosce molto bene lo spagnolo dai tempi del Napoli.

Florentino Pérez sa che la situazione economica del Napoli non è delle migliori e che è costretto a vendere per finanziare il mercato in entrata. Il Real per prendere Fabian Ruiz sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Martin Odegaard più 20 milioni di euro.