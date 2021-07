Alvino conferma: "Il Napoli parlerà a Castel di Sangro con Insigne per il rinnovo. Le parti non sono distanti"

Il giornalista Carlo Alvino, al seguito del Napoli in ritiro a Dimaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rivelato vari aggiornamenti riguardanti il club azzurro. Ecco quanto evidenziato:

"Ho avuto modo di parlare con una persona molto vicina a De Laurentiis e ho chiesto varie cose, anche di mercato. Ad esempio la società non ha contattato Insigne per parlare del rinnovo durante l'Europeo e non lo farà nemmeno durante le vacanze del giocatore: se ne riparlerà a Castel di Sangro, ma le parti non sono così distanti".