Alvino: "Ho parlato con chi è molto vicino al presidente, mi ha detto una cosa importante sul mercato del Napoli!"

Il giornalista Carlo Alvino, al seguito del Napoli in ritiro a Dimaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rivelato vari aggiornamenti riguardanti le maglie del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Ho parlato con persone addette alla questione delle maglie. Dal 20 agosto il Napoli avrà tutto il materiale tecnico a disposizione. Il materiale sarà prodotto in vari paesi come Italia, Pakistan, Bangladesh e Turchia. Il tutto Il concept di una maglia, fino a quando non viene consegnato alla società, ha una durata di 18 mesi. Ci vuole un anno e mezzo per produrre una maglia. Il Napoli sta bruciando i tempi e, dopo aver chiuso il rapporto con Kappa, ha lavorato alacremente con il marchio EA7 e lo farà entro il 20 agosto.

Calciomercato Napoli, nessuna esigenza di vendere

Ho avuto modo di parlare con una persona molto vicina a De Laurentiis e ho chiesto varie cose, anche di mercato. Ad esempio la società non ha contattato Insigne per parlare del rinnovo durante l'Europeo e non lo farà nemmeno durante le vacanze del giocatore: se ne riparlerà a Castel di Sangro. Il mercato al momento è immobile, ma il Napoli è tranquillo perché non ha nessuna necessità di vendere o smobilitare, la squadra è già ottima così. De Laurentiis, se non dovessero esserci novità, consegnerà questa rosa a Spalletti. Una rosa altamente competitiva. Se qualcuno pensa di trovare un Napoli ammorbidito, si sbaglia. Il club non ha bisogno di vendere, che sia Koulibaly o Fabian Ruiz, bisognerà presentarsi con un'offerta importante.

Ridurre i costi senza vendere nessuno? Giusta domanda. Azzardo una previsione: credo che per la prima volta il Napoli abbia deciso di navigare un po' a vista. Nonostante le difficoltà legate alla Pandemia, il club non farà nessun artifizio contabile. Nel corso del tempo la società cercherà di dimensionarsi, economicamente parlando. Dunque non penso ci sarà quel ridimensionamento di cui si vocifera. Al Napoli sanno bene che ora parlare di ingaggi inferiori rispetto ai contratti in essere è quantomai complicato.

I primi giorni di Spalletti in ritiro

Spalletti? Stasera parlerà in una conferenza stampa meno incentrata sul suo personaggio. Questa sera il mister si dedicherà più al campo e su argomenti di carattere tecnico. Vedo uno Spalletti motivatissimo, i due anni di stop gli hanno dato una carica particolare. Credo abbia anche idee ben chiare in mente. Se il Napoli consegnerà, come credo, una rosa competitiva a fine mercato, con Spalletti la squadra avrà un valore in più che gli consentirà di tornare in Champions League".