Infortunio shock per Lozano: come ha reagito De Laurentiis dopo aver saputo la notizia

Hanno fatto il giro del web le immagini shock dell'infortunio di Lozano, impegnato in Gold Cup con il suo Messico. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come in particolare il presidente De Laurentiis abbia appreso dell'accaduto, restando particolarmente infastidito.

Infortunio Lozano: la reazione di De Laurentiis

De Laurentiis non ha preso bene l'infortunio di Lozano, che si aggiunge all'assenza di Dries Mertens in vista dell'inizio di campionato. Il patron azzurro - racconta la rosea - "si era opposto, vanamente, alla pretesa della federazione messicana di convocarlo per la Gold Cup, manifestazione di secondo piano rispetto alla Coppa America. Una vecchia storia, quella delle convocazioni, che il presidente del Napoli sta portando avanti da tempo".