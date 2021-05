Antonio Cassano fa ancora scalpore, stavolta accusando apertamente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’ex attaccante, in diretta su Twitch alla Bobo TV, ha commentato l’eliminazione dai playoff di Serie C del Bari per mano della Feralpisalò. Ecco quanto evidenziato:

“Ci sono grandi squadre come l’Alessandria, il Padova, l’Avellino, piazze stupende. Non so dare una favorita. Direi il Padova, poi Alessandria e Avellino.

Il Bari ha perso dalla FeralpiSalò. Bari, una metropoli, che perde con un paesino. Bari è una città che ti da l’anima, calda, affascinante. Ma ha un problema: lo stesso presidente che sta facendo disastri a Napoli li sta facendo a Bari. In due anni ha cambiato 5 allenatori”.