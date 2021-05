Il Bari non va oltre lo 0-0 al San Nicola dicendo addio, per il secondo anno consecutivo, ai sogni di promozione in Serie B dopo la sconfitta procurata all’andata con la Feralpisalò. Passa dunque, al secondo turno nazionale play-off, proprio quest’ultima con l’entrata in questa fase delle cinque squadre reduci dal primo turno di playoff con inoltre le seconde classificate nella stagione regolare.

Un risultato che va ad aggravare sulla mancata qualificazione alla Champions League del Napoli che per il presidente De Laurentiis indicano una stagione fallimentare da parte di entrambe le squadre per i mancanti obiettivi stagionali non centrati.