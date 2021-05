Maksimovic via dal Napoli, arriva un’importante offerta dal Fenerbahce: i dettagli

Uno dei calciatori destinati a lasciare il Napoli è sicuramente Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha deciso di non rinnovare il contratto con gli azzurri e dunque dal 30 giugno sarà libero di trovare una nuova sistemazione.

Maksimovic Fenerbahce, l’offerta del club turco: i dettagli

Oltre ai club italiani, come Inter e Lazio, sulle sue tracce si è aggiunta un’altra squadra. Il portale turco Sporx, infatti, rivela come sul 29enne si sia fiondato il Fenerbahce. L’offerta del club turco sarebbe di 10 milioni di ingaggio complessivi per i prossimi 4 anni, ovvero 2.5 milioni annui per l’ex Torino che ora dovrà dare una risposta.

