Non solo Maksimovic, altri quattro calciatori potrebbero lasciare Napoli

Testa al Verona per Gattuso ed i suoi calciatori, un occhio al futuro per società e tifosi. La prossima stagione vedrà, probabilmente, l’apertura di un nuovo ciclo tecnico in virtù della separazione da Gennaro Gattuso. Restano tanti dubbi anche sulla futura rosa da consegnare al futuro allenatore. Repubblica, sulle proprie pagine odierne, si concentra sugli addii.

Maksimovic è un sicuro partente: contratto in scadenza ed accordo lontanissimo. Due top, per il quotidiano, potrebbero lasciare Napoli: Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Entrambi hanno una valutazione che parte da una base di 50 milioni e le loro cessioni, seppur pesanti, darebbero un alleggerimento anche sul monte ingaggi. Per Repubblica, infine, potrebbero essere ai saluti anche Hysaj (in scadenza) e David Ospina.