MAKSIMOVIC COVID – Piove sul bagnato per il Napoli. Dopo la notizia dell’infortunio di Kalidou Kulibaly, Rino Gattuso perde un altro difensore: si tratta di Nikola Maksimovic risultato positivo al Coronavirus.

Il comunicato del club: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“.

A questo punto, per la sfida con lo Spezia di sabato prossimo, il Napoli in difesa avrà a disposizione i soli Manolas e Rrahmani come centrali di ruolo.

ECCO IL TWEET:

📌 | In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/qzvT5Pw4dX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 4, 2021