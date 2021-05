INFORTUNIO KOULIBALY – Dopo la gara contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con torello e seduta aerobica. Successivamente seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Infortunio Koulibaly, arriva il comunicato del Napoli

Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie.

FONTE: SSC Napoli

Infortunio Koulibaly, i tempi di recupero

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha riportato anche quelli che dovrebbero essere i tempi di recupero del difensore senegalese. “Koulibaly salterà sicuramente le gare con Spezia e Udinese, forse anche quella con la Fiorentina. La speranza più concreta è recuperarlo per l’ultima gara di campionato contro il Verona“. Di certo non buone notizie per il Napoli.