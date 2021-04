FORMAZIONI NAPOLI INTER – Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il Napoli è lanciatissimo nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. L’Inter invece vuole continuare a vincere per blindare definitivamente il discorso scudetto. Per questi motivi e non solo, la partita del Diego Armando Maradona valida per la 31ª giornata di Serie A sarà una sfida fondamentale per il prosieguo della Serie A. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle ore 20:45 di domenica 18 aprile.

Ultime notizie Napoli calcio, tutti i dubbi di Gattuso

In porta tornerà Alex Meret, visto l’infortunio occorso ad Ospina che probabilmente gli farà saltare anche la Lazio. In difesa confermati Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly dopo la sfida contro la Sampdoria. L’unico ballottaggio è quello sulla fascia sinistra tra Mario Rui ed Hysaj, con il portoghese in leggero vantaggio sul difensore albanese. A centrocampo è sicuro del posto Fabian Ruiz, in grande spolvero contro i blucerchiati, con Demme che è in vantaggio nel duello con Bakayoko per l’altra maglia in mediana. Nessun dubbio invece sulla trequarti, vista anche la squalifica di Hirving Lozano. Il terzetto di trequartisti sarà formato da Insigne e Zielinski, oltre al grande ex Politano. In attacco solito duello tra Mertens ed Osimhen, con il nigeriano in leggero vantaggio dopo l’ottima prestazione di domenica scorsa.

Formazioni Napoli Inter, le probabili scelte

Sono solo tre i ballottaggi nella mente di Rino Gattuso, mentre invece non ce n’è praticamente nessuno per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro si affiderà agli undici titolari che lo hanno trascinato in vetta alla classifica nel corso di questa stagione.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte.