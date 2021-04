DOVE VEDERE NAPOLI INTER – Il Napoli è lanciatissimo nella corsa per un posto in Champions League dopo la vittoria contro la Sampdoria, l’Inter vuole vincere ancora per blindare definitivamente il discorso scudetto. La partita del Diego Armando Maradona, valida per la 31ª giornata di Serie A, sarà una sfida fondamentale per il prosieguo del campionato. Il calcio d’inizio sarà alle ore 20:45 di domenica 18 aprile.

Ultime notizie Napoli calcio, il rendimento delle due squadre

Il Napoli di mister Gennaro Gattuso ha voglia di dare continuità alla vittoria di Marassi contro la Sampdoria, per sfruttare anche lo scontro diretto tra Juventus e Atalanta. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha raccolto 12 punti, frutto delle quattro vittorie con Milan, Roma, Crotone e Sampdoria, oltre alla sconfitta nel recupero contro la Juventus.

L’Inter nelle ultime cinque partite di Serie A ha fatto bottino pieno, raccogliendo 15 punti. I nerazzurri hanno vinto contro Atalanta, Torino, Bologna, Sassuolo e Cagliari. In questi cinque match i nerazzurri hanno segnato poco, solo 7 reti, ma ne hanno subiti solamente due.

Dove vedere Inter Napoli, Sky o DAZN?

Come detto, il match tra Napoli e Inter andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domenica 18 aprile alle ore 20:45. Ma come sarà possibile seguire il match?

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. La gara potrà essere seguita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.