FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI – È già tempo di archiviare la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus per il Napoli, perchè è subito il momento di scendere in campo per la 30ª giornata di Serie A. Gli azzurri andranno in scena in trasferta a Genova, per sfidare la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris: calcio d’inizio alle 15:00 di domenica 11 aprile. Il Napoli di mister Gennaro Gattuso vuole riscattare subito la sconfitta di Torino contro la Juventus nel recupero della 3ª giornata di campionato per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione in Champions League. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha raccolto 12 punti, frutto delle quattro vittorie con Bologna, Milan, Roma e Crotone, prima della sopracitata sconfitta contro i bianconeri.

Ultime notizie Napoli calcio, la probabile formazione

In porta dovrebbe tornare David Ospina, completamente ripreso dal piccolo acciacco fisico, con Alex Meret che tornerà in panchina. In difesa confermato Giovanni Di Lorenzo, certamente tra i più positivi contro la Juventus, oltre a Kalidou Koulibaly. A completare la retroguardia ci saranno Kostas Manolas e Mario Rui che contro la Juve erano rimasti in panchina in favore di Rrahmani e Hysaj, tra i peggiori contro i bianconeri. Centrocampo invariato rispetto alla sconfitta di Torino con Fabian Ruiz e Demme in mezzo al campo, nonostante il leggero ballottaggio tra il tedesco e Bakayoko. Sulla trequarti dovrebbe essere Politano a far compagnia a Zielinski ed Insigne, con Lozano che siederà in panchina. Cambio anche in attacco con Victor Osimhen che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di un affaticato Dries Mertens.

Formazioni Sampdoria Napoli, le possibili scelte di Gattuso

Le possibili scelte di Claudio Ranieri e Gennaro Gattuso:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini Quagliarella. All. Ranieri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.