DOVE VEDERE SAMPDORIA NAPOLI – Neppure il tempo di digerire la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus per il Napoli, che è subito il momento di scendere in campo per la 30ª giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo in trasferta a Genova, per sfidare la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris: calcio d’inizio alle 15:00 di domenica 11 aprile.

Ultimissime Napoli calcio, il rendimento delle due squadre

Il Napoli di mister Gennaro Gattuso vuole riscattare subito la sconfitta di Torino contro la Juve nel recupero della 3ª giornata di campionato per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione in Champions League. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha raccolto 12 punti, frutto delle quattro vittorie con Bologna, Milan, Roma e Crotone, prima della sopracitata sconfitta contro i bianconeri.

La Sampdoria nelle ultime cinque partite di Serie A ha invece raccolto 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta. I blucerchiati sono, al momento, al decimo posto in classifica e sono tranquillamente al sicuro dalla lotta salvezza. Nonostante questo Ranieri vorrà certamente che i suoi giocatori diano il massimo per cercare di concludere la stagione con più punti possibili.

Dove vedere Sampdoria Napoli, Sky o DAZN?

Come detto, il match tra Sampdoria e Napoli andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 11 aprile alle ore 15:00. Ma come sarà possibile seguire il match?

Sampdoria-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Sarà possibile assistere al match in diretta tv su Sky Sport Uno, canale numero 201 del satellite e Sky Sport, canale 253 satellite. Sul digitale terrestre invece il match sarà visibile sui canali 472 e 482.

Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.