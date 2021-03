Con la pausa delle Nazionali per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, è il calciomercato a diventare il protagonista degli argomenti odierni, con il Napoli in prima pagina. Il quotidiano Il Roma, infatti, riporta l’intenzione del presidente De Laurentiis di sistemare i conti del club (colpiti dalla crisi economica dovuta al Covid) cedendo due pezzi pregiati del Napoli: Fabian Ruiz e Koulibaly.

SCOPRI ANCHE: CorSera – Gelo in casa Lazio, Lotito pensa a Gattuso per sostituire Inzaghi

Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa alla cessione di Koulibaly e Fabian Ruiz

Lo spagnolo ha estimatori in Spagna e già la scorsa estate ADL rifiutò un assegno da 50 milioni di euro dall’Atletico Madrid. Difficilmente il patron partenopeo rimanderà al mittente un’offerta del genere. Per Koulibaly gli estimatori piovono da tutta Europa: Liverpool, Bayern Monaco, i due club di Manchester e il PSG. In estate circa 50 milioni di euro non bastarono per strapparlo al Napoli, ora la situazione è cambiata.

Ovviamente – conclude Il Roma – una parte della cifra incassata dovrà essere reinvestita per l’acquisto di nuovi calciatori.