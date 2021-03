CorSera – Gelo in casa Lazio, Lotito pensa a Gattuso per sostituire Inzaghi

È sceso il gelo in casa Lazio. A scriverlo è il Corriere della Sera edizione Roma, che evidenzia come la panchina di Simone Inzaghi sia sempre più in bilico.

Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, sarebbe indispettito perché Inzaghi non ha stretto i tempi quando gli è stata inviata una bozza del nuovo contratto nei giorni scorsi. Il sospetto del patron è che il tecnico stia prendendo tempo per aspettare una proposta più soddisfacente da Juventus o Napoli.

Per questo motivo, la società capitolina ha iniziato a guardarsi intorno: Sinisa Mihajlovic piace da tempo ed è legato al mondo biancoceleste. Roberto De Zerbi è una suggestione che però non convince fino in fondo.

Gli altri nomi sono quelli di Gennaro Gattuso, che piace per il rigore, e Ivan Juric apprezzato per il modo in cui valorizza i calciatori a disposizione e per il modulo che ricalcherebbe la strada seguita dalla Lazio in questi anni.