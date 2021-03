Alvino attacca Van Basten: “Ha detto una ca***ta! Dimentica una cosa, la memoria non lo aiuta”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rispondendo alle parole di Marco Van Basten, che nelle scorse ore aveva accusato pesantemente il Napoli per la vittoria dello scudetto del ’90. Ecco quanto evidenziato:

“Van Basten non ricorda bene quello che è successo nel 1990. Ha detto un’emerita cazzata, glieli dico in italiano. Addirittura ricorda che l’Atalanta stesse vincendo 2-0 con il Napoli, ma la partita era sullo 0-0.

Il vero scandalo di quel campionato avvenne in Bologna-Milan, con un pallone entrato di un metro in porta ma l’arbitro non concesse il gol. Diciamo che la memoria non aiuta Van Basten“.