Van Basten ancora non accetta: “Fecero di tutto per far vincere il Napoli, costanti scandali arbitrali”

Marco Van Basten, attaccante ex Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni controverse a Diario AS, tornando a parlare dello Scudetto vinto dal Napoli nel 1990, definendo un “furto” la vittoria degli azzurri, queste le sue dichiarazioni:

LA REGOLA – “Solo una squadra andava in Coppa dei Campioni, ma la regola cambiò e se vincevi la Coppa dei Campioni, anche chi vinceva lo Scudetto poteva accedere alla competizione. Vincemmo la Coppa dei Campioni e in Italia fecero di tutto, il possibile e l’impossibile, per far vincere al Napoli quel campionato e avere due squadre italiane in Champions.

VITTORIO PER DECRETO – “Gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona furono incredibili e i favori per il Napoli costanti. Il Napoli vinse lo scudetto per decreto. La partita a Bergamo con Alemao colpito dalla monetina fu tremenda”.