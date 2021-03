Rinvio Juve-Napoli, Fienga durissimo: “La risposta della Lega è più ridicola della decisione. Roma-Napoli non sarà rinviata”

L’amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, ha parlato al termine dell’udienza per il ricorso sul caso Diawara in Verona-Roma. Il dirigente giallorosso ha colto l’occasione per dire la sua in merito alla risposta della Lega sul rinvio di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Juventus-Napoli? Non vorrei aggiungere nulla rispetto alla lettera, mi sembra abbastanza chiara. Non voglio commentare la risposta, che è ancora più ridicola della decisione, non necessita di motivazione dicono. Le uniche motivazioni non sono rapportabili.

Il rinvio di Roma-Napoli? Non accolgono la richiesta della Roma, la prassi vuole che per i cambiamenti di partite che non si riferiscano a coppe europee, basta l’accordo tra due squadre perché la Lega sposti la partita. Immaginatevi cosa possa accadere, se questa regola dovesse valere sino a fine campionato. Non stiamo pensando a nulla, spingiamo affinché non ci siano più comportamenti parziali e soggettivi, la Lega ha enormi lacune nella governance e nella gestione”.