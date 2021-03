UFFICIALE – La risposta della Lega Serie A alla Roma sul rinvio di Juve-Napoli

Nella giornata di ieri, la Roma aveva inviato un esposto alla Lega Serie A per protestare contro lo slittamento della sfida tra le compagini Juventus e Napoli al 7 aprile. La società giallorossa chiedeva chiarezza a riguardo delle tempistiche e sul movente che aveva concesso lo slittamento della sfida.

La risposta della Lega Serie A, non si è fatta attendere, la quale in giornata ha dichiarato: “È stato tutto fatto secondo le regole“. Anche perché, come si evince dal regolamento, nel momento in cui le società siano d’accordo nel rinvio della partita, quest’ultima può essere rinviata alla finestra successiva.