RAI – Stima Napoli per Lucas Vazquez, ma nessun contatto: ci prova il Milan

Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando alcuni dettagli sul futuro mercato degli azzurri. Oltre ad annunciare praticamente la buona conclusione dell’affare Zaccagni e a svelare un retroscena su Sarri, Venerato ha parlato anche di un altro nome. Lucas Vazquez, infatti, laterale di centrocampo o attacco in forza al Real Madrid, va in scadenza. Può tornare utile in vista del mercato del Napoli? Svela l’esperto:

“Lucas Vazquez? E’ in scadenza, si potrà prendere a parametro zero. C’è stima, ma non ci sono stati però contatti reali tra il Napoli e il calciatore, cosa che invece c’è stata con il Milan. Se il Napoli però non dovesse andare in Champions, non si potrà permettere calciatori dal calibro di Vazquez”.