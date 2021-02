Contatti tra l’agente e Giuntoli, al Napoli piacciono due calciatori: interesse per Dia e non solo! I nomi

L’agente di Gonalons, Frederic Guerra, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha confermato il contatto avvenuto tra lui e Giuntoli dichiarando che il Napoli sia interessato ad alcuni suoi calciatori.

Guerra, però, non ha rilasciato i nomi dei professionisti seguiti dal club azzurro, ma tra i calciatori da lui rappresentati compaiono alcuni nomi interessanti. In particolare l’attaccante del Brighton, Bryan Mbeumo (21 anni); Lucas Da Cunha, ala sinistra del Losanna (19 anni, con il contratto in scadenza a giugno); ma anche Maxence Rivera, attaccante esterno del Saint-Etienne (18 anni, contratto in scadenza nel 2022).

Soprattutto tra gli assistiti di Frederic Guerra c’è la punta centrale del Reims, Boulaye Dia, sulla quale circolavano già delle voci riguardo un ipotetico interesse da parte del Napoli. L’attaccante (24 anni, ndr) ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e senza rinnovo potrebbe essere ceduto in estate.

LA LISTA DEI CALCIATORI ASSISTITI DA GUERRA: