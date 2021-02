Ag. Gonalons, Guerra: “Maxime sarà titolare con il Napoli. Giuntoli? Ha chiesto informazioni su qualche calciatore”

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”, è intervenuto Frederic Guerra, agente di Maxime Gonalons, centrocampista del Granada. Ecco quanto riportato:

“Maxime sarà sicuramente titolare con il Napoli giovedì, ha riposato nell’ultima partita e quindi giocherà in Europa League. Quando c’è lui il gioco del Granada cambia di molto”.

“Come ha visto il Napoli? Ne ho parlato dopo la partita, si aspettava un avversario più forte. Mi ha detto di aver visto una squadra spenta”.

“Contatti tra me e Giuntoli? Sì, ci sono due calciatori che non sono del tutto indifferenti al Napoli, ma ora è presto per parlare di questo. Questi giocatori non sono seguiti solo dagli azzurri ma anche da squadre inglesi, italiane e francesi per questo ci vuole calma e poi vedremo”.