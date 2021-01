Dalla Francia – Napoli su Boulaye Dia, ma sull’attaccante ci sono anche altre due italiane

Stando a France Football, c’è un nuovo nome per il mercato del Napoli. Si tratta dell’attaccante del Reims Boulaye Dia che ha attirato l’attenzione non solo del club azzurro ma anche di Milan e Torino.

Sono dodici le reti segnate in questa metà di stagione dal classe ’96, con le quali ha attratto molte squadre di Serie A, e pensare che qualche anno fa il calciatore senegalese smise di giocare a calcio per fare l’elettricista. Ma oltre alle italiane, anche il West Ham si è fatto avanti con un’offerta di 15 milioni che però non ha soddisfatto il club francese, cifra che è da considerare come la minima base d’asta per aggiudicarsi l’attaccante.