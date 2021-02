INFORTUNIO OSIMHEN – A pochi istanti dal 90º c’è stata una grandissima paura per Victor Osimhen. Il calciatore ha sbattuto con la nuca contro il terreno di gioco ed è stato costretto ad essere portato fuori in barella dallo staff medico azzurro. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini a Sky, il calciatore avrebbe perso per un attimo i sensi ed è stato portato subito via in ambulanza.

