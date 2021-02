I tifosi di Ponticelli riavranno il loro campo dove ricordare Maradona

Con la costante spada di Damocle sulla testa rappresentata dalle incertezze sanitarie, il dolore ancora vivissimo nel cuore di tanti tifosi per la perdita del “pibe de oro”, Diego Armando Maradona, e l’andamento altalenante del Napoli in campionato, arrivano buone notizie per la comunità che abita Ponticelli.

Sono, infatti, stati confermati i lavori di riqualificazione del campetto del cd. “parco Merola” della periferia orientale del capoluogo partenopeo, situato nella parte centrale del grande complesso residenziale pubblicato su viale Aldo Merola. Una delle aree densamente popolate della città, sotto alcuni aspetti un po’ dimenticata, di cui le migliaia di tifosi azzurri hanno chiesto per vario tempo a gran voce di ridare smalto all’area.

Il punto è famoso per la presenza del murales degli street artist siciliani Rosk & Loste nella facciata di uno dei grandi palazzi, su cui sono stati dipinti due sorridenti giovani “scugnizzi” che giocano a pallone; uno con indosso la maglia della nazionale argentina e l’altro quella del Napoli, richiamo indiscutibile a ciò che di intangibile ha lasciato Maradona a questa città.

"Finora c'era una semplice colata di cemento su cui poter praticare sport mentre con i nuovi lavori, che dureranno alcune settimane, ci sarà il rifacimento del sottofondo una con speciale malta autolivellante per una superficie di quasi 500 metri quadri, su cui posare la pavimentazione antiscivolo in gomma, l'uso dell'erba sintetica. A questo si aggiunge l'arredo urbano con l'installazione di nuove sedute e il rifacimento del sistema di illuminazione con efficienti lampade a LED".

Lo spazio del cd. “parco Merola” è tra i cinque interessati da lavori di riqualificazione così come previsto da una delibera della Giunta del Comune di Napoli del 2017. Le opere rientrano nel piano infrastrutturale di competenza della VI municipalità (che si estende sui quartieri Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) per la cui manutenzione straordinaria è stata prevista una spesa di 363 mila euro.

Un tipo di azioni che da sempre hanno dimostrato la loro utilità sociale, non solo per quello che riguarda la sicurezza del quartiere che va ad aumentare con la ripopolazione degli spazi pubblici condivisi, ma quello di continuare a diffondere fra i giovani a rischio i messaggi positivi dello sport: lealtà, senso di responsabilità, spirito di gruppo e la possibilità di occupare il proprio tempo in attività sane che possono e devono evitare di imboccare strade pericolose.

Tutto questo passa in maniera prepotente attraverso il calcio, motore propulsivo della società napoletana che ama Maradona e che in più occasioni lo esprime nel

dedicare proprio al compianto Maradona degli altarini votivi disseminati per la città. La massima dimostrazione di affetto e segno di attaccamento alla maglia, che passa per la memoria del gotha del calcio a livello internazionale; culmine non poteva che essere l’intitolazione dello storico stadio San Paolo a lui, Diego Armando Maradona. Un grande campione, conosciuto anche per molti eccessi, ma calciatore simbolo.