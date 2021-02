Orsi provoca: “Il Milan sta rovinando questo campionato! Il Napoli non sta facendo così male”

Nel corso di Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, Nando Orsi ha detto la sua sulla stagione altalenante del Napoli. L’ex portiere della Lazio ha voluto schierarsi dalla parte degli azzurri e di Gattuso, invitando i tifosi a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli sta giocando una stagione molto altalenante, è vero. Ma è una costante di molte squadre. Anche in campionato il Napoli non sta facendo malissimo. 37 punti non sono un risultato cattivo; è il Milan che sta rovinando questo campionato. I rossoneri stanno stupendo tutti, il Napoli se la sta giocando con tutte le dirette avversarie di pre stagione”.