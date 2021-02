Zaniolo infiamma San Valentino, flirt con l’influencer napoletana Chiara Nasti? (FOTO)

ZANIOLO CHIARA NASTI – In attesa del suo recupero dall’infortunio, Nicolò Zaniolo continua a far parlare per le “imprese” fuori dal campo. Dopo la storia, e le polemiche, per la presunta relazione con la modella Madalina Ghenea, e la recente chat pubblicata su Istragram con alcuni scambi di messaggi con Nicole Minetti, spuntano indizi su un possibile nuovo flirt per il talento della Roma.

Zaniolo e Chiara Nasti: regalo sospetto a San Valentino

Il nome della ragazza? Chiara Nasti, la web influencer napoletana con quasi 2 milioni di followers su Instagram. Sempre sul noto social network il profilo di “rose.n.roses.italia”, che si occupa di spedizioni in tutta Italia, ha pubblicato le foto di un mazzo di rose alquanto particolare che il calciatore avrebbe spedito. Un cesto con rose rosse e rose bianche che andavano a formare il numero 22, ovvero il suo numero di maglia.

Il destinatario è sconosciuto, ma è qui che entra in scena Chiara Nasti. La star del web ha infatti pubblicato una foto sulle proprie storie Instagram, con tanto di cuori, con lo stesso cesto di rose di Zaniolo. Sarà solo una coincidenza?

ECCO LE FOTO: