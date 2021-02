AEREO MERTENS – Attimi di paura per Dries Mertens nel corso della serata di sabato. L’attaccante azzurro è tornato in Belgio per curare al meglio l’infortunio alla caviglia, riacutizzatosi nel corso della sfida con lo Spezia. Il numero quattordici belga lavorerà nuovamente nella clinica Move To Cure di Anversa, dove si recò già a seguito dell’infortunio alla caviglia patito nel match contro l‘Inter. Il ritorno in patria però non è stato esente da brividi per il calciatore. Secondo quanto riportato dal portale di informazione belga Het Laatste Nieuws, il volo privato su cui si trovava Mertens è finito fuori pista al momento dell’atterraggio.

a napoli player dries mertens had a plane crash but he is fine. pic.twitter.com/6gN3xefIcC — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) February 3, 2021

Paura Mertens aereo, l’accaduto

Come riportato dai media locali, l’atterraggio dell’aereo sarebbe stato negativamente condizionato dai forti acquazzoni ed in generale dal maltempo che si è abbattuto sulla città belga. Il pilota dell’aereo non è riuscito ad effettuare correttamente la manovra di atterraggio ed il velivolo è atterrato al di fuori della pista preposta. In ogni caso, nonostante qualche attimo di panico, tutti hanno potuto subito tirare un sospiro di sollievo. Il calciatore azzurro non ha riportato alcun tipo di ferita o conseguenza in seguito all’impatto con il suolo. Nella foto sottostante si può vedere l’aereo al di fuori della pista d’atterraggio ed in primo piano l’attaccante del Napoli con il proprio cane.

LA FOTO

Il recupero dall’infortunio

In seguito al riacutizzarsi dell’infortunio contro lo Spezia, Dries Mertens, in accordo con la società, ha deciso di riprendere le terapie riabilitative alla clinica Move To Cure di Anversa. Il calciatore in questo modo salterà certamente la prima sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta e verosimilmente anche il ritorno. La data nel mirino del belga è chiaramente una: 13 febbraio. Quel giorno si giocherà la sfida di campionato contro la Juventus. Se il belga riuscirà ad essere a piena disposizione di Gattuso per quel match non è ancora chiaro, ma quel che è certo è che farà il massimo per provarci.