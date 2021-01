MERTENS SPEZIA – Dries Mertens era subentrato a Lozano al termine del primo tempo nel match vinto dagli azzurri 4-2 contro lo Spezia. Partita valida per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

Brutte notizie per l’attaccante con il numero 14 che è rientrato da poco dal brutto infortunio rimediato contro l’Inter. La sua uscita prematura questa sera dunque pare essere dovuta ad una botta alla caviglia coinvolta nell’infortunio di San Siro.

Mertens lascia il campo del Maradona con del ghiaccio sulla caviglia

MERTENS SPEZIA INFORTUNIO

Dries Mertens non sembra essere particolarmente fortunato in questa stagione. Dopo il bruttissimo infortunio contro l’Inter a San Siro, l’attaccante belga è tornato a calcare i campi di gioco entrando sempre a partita in corso e disputando diversi minuti in ogni match. Oggi il 14 partenopeo è subentrato a Lozano, il folletto belga però non ha concluso la partita uscendo a cinque minuti dalla fine. Nessuna scelta tecnica dato che all’uscita dal campo Mertens aveva sulla sua caviglia una borsa del ghiaccio. Probabilmente una piccola botta sulla caviglia già infortunata in precedenza.

