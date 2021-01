Crescenzio Sepe ricoverato al Cotugno: le condizioni

Crescenzio Sepe ricoverato al Cotugno di Napoli. La notizia ha scombussolato la vita dei cattolici napoletani quando il cardinale, arcivescovo metropolita della città di Napoli, Crescenzio Sepe, è stato ricoverato in ospedale. Sepe era stato testato per il Coronavirus e risultato positivo al tampone il 13 gennaio. Inizialmente asintomatico, nelle ultime 24-48 ore le sue condizioni sono peggiorate. Ha manifestato infatti una polmonite bilaterale che ha messo in apprensione i medici. Dunque, il ricovero.

CRESCENZIO SEPE RICOVERATO AL COTUGNO, COME STA, LE CONDIZIONI

La buona notizia è che Sepe è attualmente monitorato in reparto e non ha bisogno del ricovero in terapia intensiva o subintensiva. Originario dell’aversano, di Carinaro, Crescenzio Sepe è arcivescovo metropolita della città di Napoli dal 2006. Il suo “mandato” è terminato quest’anno, a quasi 78 anni (da compiere a giugno). Quattordici lunghi anni hanno segnato un legame fortissimo con la città e anche con la squadra della città.

LEGGI ANCHE: IL CARDINALE SEPE BENEDICE IL NAPOLI A CASTEL DI SANGRO

La messa celebrata con calciatori e tifosi del Napoli a Dimaro (l’ultimo anno a Castel Di Sangro) è ormai consuetudine. Proprio questa estate la positività al Coronavirus di De Laurentiis aveva mandato il Cardinale in apprensione, avendo avuto un contatto diretto con il presidente pochi giorni prima. Celebre, a Castel Di Sangro, la sua battuta su Victor Osimhen (QUI IL VIDEO): “Abbiamo parlato in napoletano ma abbiamo avuto difficoltà a capirci”, sintetizzando.

Domenico Battaglia vescovo di Napoli

Sepe in questi giorni sta amministrando la Curia in attesa dell’arrivo del suo successore. Papa Francesco a dicembre ha nominato infatti Domenico Battaglia nuovo vescovo di Napoli. Originario di Satriano, in Calabria, dal 2016 Battaglia era vescovo di Cerreto Sannita. Viene definito come un prete di strada vicino agli ultimi.

Sarà lui a guidare la diocesi di Napoli dopo Sepe. Sepe in queste ore è ricoverato al Cotugno, le sue condizioni sono stabili e l’augurio è quello di rimettersi quanto prima e sconfiggere il virus.