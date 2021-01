Il Napoli continua a guardare in casa Verona per potenziare la propria rosa. Dopo aver puntato il fantasista Mattia Zaccagni e il roccioso difensore Matteo Lovato, spunta un altro nome tra i gialloblù che avrebbe fatto ingolosire la dirigenza azzurra. Stiamo parlando di Federico Dimarco, terzino attualmente tra le fila degli scaligeri ma di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli quello di Dimarco sarebbe il profilo su cui punterà il club di De Laurentiis se non dovesse arrivare uno tra Emerson Palmieri e Junior Firpo del Barcellona. Sostiene Venerato: “Dimarco interessa a Giuntoli, ma così come altri terzini per giugno, in questa lista potrebbe rientrare anche Tierney ma ha un costo molto alto. Per Zaccagni c’è stata un’offerta di 10 milioni”.

Dimarco al Napoli: la situazione

Da quanto filtra da ambienti veronesi, piace il terzino Federico Dimarco. Il 23enne terzino mancino è in prestito agli scaligeri, con il Verona che vanta un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, mentre l’Inter, proprietaria del cartellino, ha un controriscatto a 7 milioni e, al momento, sembrerebbe intenzionata ad esercitare questa opzione.

Il Napoli ha sondato la possibilità di portare in azzurro il terzino per la prossima stagione, lavorando già in queste settimane per capire eventuali margini di trattativa. L’entourage del calciatore, capitanato dall’agente Giuseppe Riso, è già stato informato dell’interesse partenopeo: ovviamente, quella azzurra rappresenta un’opportunità di rilievo.

Arrivare ad Emerson Palmieri è estremamente complesso. Potrebbe esser più facile trovare come obiettivo per il mercato di gennaio Junior Firpo del Barcellona. Da tempo si parla dell’interesse per il terzino catalano, ma, di fatto, non si può parlare di una trattativa avviata senza un’uscita nel reparto, in particolare quella di Kevin Malcuit.

La scheda tecnica

Il suo ruolo originario è quello di esterno offensivo, ma in seguito viene arretrato nella posizione di terzino sinistro. Mancino di piede, si distingue per la capacità nei cross e la buona tecnica individuale.

È stato inoltre capace di realizzare diversi gol, specialmente su calcio piazzato. Da ricordare il gol copertina nella partita vinta dal Parma a San Siro lo scorso anno.