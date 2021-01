Nuno Tavares è il nuovo obiettivo del Napoli. Un calciatore che gli appassionati di next generation, in termini calcistici, conoscono e stimano molto. Non è un segreto d’altronde che il Napoli si affanni da tempo alla ricerca di un terzino sinistro e che, sebbene non arriverà a gennaio, per giugno si aprono innumerevoli opzioni. Una di queste guarda lontano, fino al Portogallo. Lì, questo ragazzo di appena vent’anni brilla già da mesi. E il Napoli si dovrà muovere per tempo, perché rischia di finire impigliato in un’asta con tantissime pretendenti.

NUNO TAVARES NAPOLI, I DETTAGLI

Terzino sinistro classe 2000, Nuno Tavares è un portento in fase offensiva. Ha una gamba e un’accelerazione non indifferenti e una esplosività che gli permette di essere devastante nella metà campo avversaria. Non solo: con i suoi 184 centimetri dispone di una stazza possente, più simile a quella di un centrale che non di un terzino. Il Napoli lo segue da un po’ (PER APPROFONDIRE) e a sganciare la bomba ci ha pensato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky. In diretta su Sky Sport, per Calciomercato – L’Originale, ha dichiarato:

“Il Napoli guarda in Portogallo per il nuovo terzino. Il sogno proibito è Nuno Mendes, laterale dello Sporting Lisbona, che però sembra destinato al Manchester United. L’altro seguitissimo gioca nel Benfica ed è il classe 2000 Nuno Tavares. Segniamoci questo nome per capire cosa succederà in futuro”.

I costi sembrano ancora contenuti: ha un contratto fino al 2024. Per il sito specializzato Transfermarkt costa 5 milioni, facile che il Benfica ne chieda almeno il doppio. Ad oggi non è un titolarissimo, ha giocato 8 partite in Liga NOS, 4 in Europa League e 2 in Coppa nazionale. Ha sommato, però, tre assist nelle quattordici presenze. Può giocare, volendo, avanzato in una linea a quattro di centrocampo o anche da terzino a destra.

TAVARES BENFICA FIFA 21

Resta uno dei nomi più gettonati tra i giovani e dal punto di vista social i tifosi l’hanno invocato a più riprese. Questo perché, con un overall di 72 e un potenziale di 85, è uno dei talenti più gettonati per le carriere su FIFA 21 (PER APPROFONDIRE), il noto videogioco calcistico. Sulla piattaforma i tifosi del Napoli potranno ricreare un trasferimento che – chissà – magari avverrà in estate.

ULTIMISSIME CALCIOMERCATO NAPOLI, NUNO MENDES

Diverso il discorso su Nuno Mendes. Terzino sinistro, classe 2002, per lui si parla di cifre già più elevate. Il Napoli – Di Marzio dixit – lo segue, ma resta un sogno proibito. Si parla di cifre già sui 20 milioni di euro e c’è già – come citato poco fa – una promessa con il Manchester United. Considerato uno dei talenti più futuribili del panorama del calcio portoghese, anche in questo caso le sirene della Premier League faranno verosimilmente la differenza.