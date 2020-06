TAVARES NAPOLI – Nelle ultime ore circola l’indiscrezione di mercato lanciata da Ciro Venerato nel corso di Goal Show a TV Luna. L’esperto di calciomercato, ha fatto un nuovo nome per quanto riguarda il capitolo dei terzini azzurri: Nuno Tavares.

Tavares Napoli: il profilo del portoghese

Nuno Tavares

Un nuovo nome spunta per la fascia sinistra: Nuno Tavares. Portoghese e terzino sinistro (così come il connazionale Mario Rui), classe 2000 può essere lui il profilo adatto agli azzurri?

Una rete, due assist, in 4 partite giocate in Liga NOS (la massima serie portoghese), una rete, un assist in una sola presenza nella UEFA Youth League, fanno di lui un profilo interessante per il futuro.

Il nazionale portoghese ha una valutazione intorno ai 7-8 milioni di euro (come riportato anche dai dati di transfermarkt), il che intriga la dirigenza azzurra in tema di plusvalenze e perché la società azzurra, com’è già noto, punta spesso alla crescita di giovani talenti.

Le parole di Ciro Venerato sul mercato terzini azzurro

L’esperto di calciomercato Rai, Ciro Venerato, nel corso della trasmissione televisiva Goal Show a cura di TV Luna ha rivelato alcuni nomi che interessano al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il sogno proibito è Emerson Palmieri, ma non credo che il Napoli riuscirà a prenderlo. Piacciono anche Tsimikas e Koutris, due greci”.

“Ci sono due new entry: Tavares del Benfica, il Napoli mi ha confermato che lo segue, costa tra i 7-8 milioni; poi c’è Karbownik“.

Il profilo di Tavares su Fifa 20

Come riportato da Sofifa, sito web utilizzato spesso da videogiocatori di FIFA 20 per scoprire giovani talenti dalla prospettiva interessante nel mondo videoludico, spunta un dato interessante.

Nuno Tavares ha un profilo di crescita esponenziale partendo da un valore di 71 fino alla possibilità di arrivare ad un overall di 84: niente male per il classe 2000.