Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph il classe 97′ Kieran Tierney è tornato nel mirino del Napoli, dopo l’interessamento durante la scorsa finestra di mercato. il Napoli sembrerebbe deciso a puntare sul terzino scozzese in forza all’Arsenal. Il club partenopeo però ha la necessità di sfoltire la rosa soprattutto sulle fasce dove c’è abbondanza di esterni alti e bassi, Giuntoli è a lavoro per alleggerire l’organico e puntare sul calciatore dei gunners.

KIERAN TIERNEY NAPOLI, LE ULTIME SUL TERZINO DELL’ARSENAL PER IL MERCATO NAPOLI

Da tempo, però, va avanti la ricerca di un terzino sinistro, ruolo dove il Napoli ha mostrato il suo tallone d’Achille nelle ultime stagioni. E se è vero che prima bisognerebbe cedere, è altresì vero che i nomi passati in rassegna sono molteplici, per tentare un affondo tra gennaio e giugno, più verosimilmente in estate. Kieran Tierney è tornato di moda come Emerson Palmieri e i tanti che affollano i taccuini virtuali di Cristiano Giuntoli.

Esterno basso sinistro, classe ’97, Tierney è stato acquistato dall’Arsenal, che batté proprio la concorrenza del Napoli in estate. Al Celtic andarono 27 milioni di euro. L’Arsenal potrebbe privarsene a fine stagione, complice un’annata che si sta rivelando particolarmente difficile per i Gunners. E, sebbene finora sia stato utilizzato 22 volte da Arteta in tutte le competizioni, nessuno è sicuro di una permanenza. Ecco perché per il Napoli torna di moda.

ULTIMISSIME CALCIOMERCATO NAPOLI, LEGGI ANCHE: LIVERPOOL SU MAKSIMOVIC

23 anni, scozzese, Tierney è cresciuto tra giovanili e prima squadra nel Celtic, che l’ha tesserato nel 2014 prima di cederlo la scorsa estate. Terzino di spinta, dotato di un gran passo e di ottima fisicità, può adattarsi anche da centrale e da esterno sinistro di centrocampo. Per il sito specializzato Transfermarkt vale 28 milioni di euro, una cifra ad oggi fuori dalla portata del Napoli. Servono un paio di cessioni e un piazzamento Champions a fine stagione. Serve, soprattutto, qualche uscita non semplice sulle fasce. Da mettere in preventivo già quella di Hysaj a giugno, mentre si cercano acquirenti per Malcuit e Ghoulam. A gennaio, comunque, sembra una trattativa irrealizzabile. In estate, mettendo i tasselli al posto giusto, può concretizzarsi.