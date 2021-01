Dall’Inghilterra – Il Liverpool su Maksimovic: gli azzurri lo valutano intorno ai 6,5 milioni

Il Liverpool è interessato a Nikola Maksimovic, considerando i gravi infortuni di Virgil Van Dijk e Joe Gomez. Ecco quanto scrive il Daily Mail:

“Maksimovic è stato acquistato dal Torino nel 2016 come il nuovo gioiello della difesa del Napoli, ma ha trovato difficilmente un posto da titolare fisso. Ciò è comprensibile dato che hanno giocatori come Kalidou Koulibaly e Kosta Manolas: Maksimovic gioca solo quando qualcuno è infortunato, nelle partite europee o nelle competizioni di coppa e il suo desiderio di ottenere più azione potrebbe essere un vantaggio per il Liverpool. Valutato intorno ai 6,5 milioni di euro, il Napoli potrebbe probabilmente essere tentato di lasciarlo andare”.