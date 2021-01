Simakan Napoli – Si comincia già a pensare a qualche nome per la prossima sessione di calciomercato invernale ma anche per quello estivo. Non solo l’interesse per Emerson Palmieri ma spuntano anche altri nomi in difesa. Tra i tanti giocatori che sono finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli, spunta anche un giovane talento proveniente dalla Ligue 1. Si tratta di Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo.

Simakan Napoli : chi è, le sue caratteristiche

Classe 2000, Simakan è cresciuto nelle giovanili del Marsiglia dove ha militato dal 2010 al 2015. Nel 2016 passa allo Strasburgo giocando con la seconda squadra. Nelle giovanili del club francese ha collezionato 24 presenze ed una sola rete. Nel 2009 è passato in prima squadra facendo il suo esordio assoluto in Ligue 1 dove ha giocato 36 partite. Il suo ruolo naturale è il difensore centrale ma può giocare anche come terzino destro. Si tratta di un giocatore molto fisico che sfrutta anche la sua altezza, 187 cm, nel gioco aereo.

Calcio Napoli ultimissime , spunta anche il Milan

Il suo esordio nel massimo campionato non è stato affatto male. Simakan continua a sorprendere con le sue giocate tanto che su di lui hanno già puntato gli occhi diverse big europee. Il giocatore si sente pronto a mettersi in gioco e a mostrarsi in una vetrina importante. Il suo futuro, perciò, sarà ancora in Europa. Simakan ha attirato l’attenzione del Napoli ma non solo, anche del Milan.

Il suo nome è finito anche nella lista di Paolo Maldini ed ecco perché i rossoneri avrebbero anche presentato un’offerta. Secondo L’Equipe, la società di Milanello avrebbe proposto allo Strasburgo 12 milioni di milioni più 2 di bonus. La risposta del club francese non si è fatta attendere: la cifra non è congrua al valore effettivo. La valutazione per il giocatore, secondo il club, è di circa 20 milioni.

Lo Strasburgo non vorrebbe privarsi già ora del suo gioiello e potrebbe trattare con le pretendenti solo in estate. Oltre alle italiane ci sono anche diverse altre squadre come il Nizza ed anche il Chelsea. Simakan, però, avrebbe puntato all’Italia e dopo il no secco all’offerta del Milan, il Napoli ha buona possibilità di trattare per il giocatore.