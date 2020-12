Il Napoli su Emerson Palmieri, ma prima bisogna pensare a vendere

Si inizia ad entrare nel vivo del mercato di gennaio, con la finestra che aprirà tra pochissimo. Il Napoli sta sondando giocatori di qualità per rinforzare la rosa e tra i candidati c’è il nome di Emerson Palmieri. Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, per far entrare un giocatore il Napoli ha bisogno prima di cedere, e la lista dei partenti è lunga, soprattutto per i terzini. Tra i probabili uscenti ci sono Malcuit e Hysaj a destra e Ghoulam a sinistra, mentre Llorente e Milik in attacco. Il Napoli segue con attenzione il giocatore del Chelsea, ma l’impressione è che intavolerà la trattativa solo dopo aver iniziato a vendere.



