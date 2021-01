Le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardano ovviamente Arek Milik. Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, conferma le voci circa un interesse da parte dell’Olympique Marsiglia per l’attaccante polacco.

Ultime calciomercato Napoli, offerta del Marsiglia per Milik

Milik è una scelta precisa di Villas Boas che ha già parlato con l’entourage dell’attaccante. Nel giro di una settimana il centravanti in scadenza con il Napoli darà il placet definitivo. La strada è tracciata: l’Olympique è in pole per chiudere l’affare.

La volontà di Milik è quella di andare a giocare nell’anno che porta agli Europei. Il Marsiglia ha preannunciato una proposta da dieci milioni con i bonus e forse qualcosa in più.

L’Atletico offre cinque milioni più bonus, ma a Madrid c’è Suarez indiscutibile titolare, mentre in Francia, Milik avrebbe visibilità.