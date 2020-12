MILIK MARSIGLIA – Svolta importante negli ultimi minuti per il calciomercato del Napoli. Uno dei calciatori in uscita è evidentemente Arek Milik, con offerte che stanno arrivando ai partenopei.

Svolta Milik, il Marsiglia ha presentato un’offerta al Napoli

Dopo l’interesse dell’Atletico Madrid un altro club si è fatto avanti per il centravanti polacco. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, il Marsiglia avrebbe bussato alla porta del Napoli proponendo un’offerta da 10 milioni di euro per avere subito il calciatore.

La svolta è rappresentata dal gradimento per la destinazione da parte del calciatore che, pare, preferisca trasferirsi in Francia piuttosto che ai Colchoneros. Alla base di questa decisione potrebbe esserci la possibilità di essere protagonista con la maglia dell’OM, mentre a Madrid partirebbe comunque per fare la riserva. La trattativa è comunque aperta.