Koulibaly verso il recupero, ma si allena ancora a parte: terapie e palestra per lui

Osimhen positivo e ancora infortunato, nel mezzo di una polemica per la festa di compleanno in Nigeria, Mertens ancora out, un calendario ingolfato e un momento negativo. Il Napoli tra Cagliari e Spezia inizia già a giocarsi una buona fetta di risalita in classifica. Gli azzurri continuano ad allenarsi ed aspettare anche Koulibaly, l’unico degli infortunati ancora a Castel Volturno. Dal Training Center il Napoli comunica:

“Prima seduta del 2021 per il Napoli, questo pomeriggio, al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica con Cagliari-Napoli alle ore 15.

La squadra si è allenata in palestra iniziando la sessione con lavoro di scarico. Successivamente esercizi di “core” e allungamento. Koulibaly ha svolto terapie, lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo”.