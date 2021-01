FESTA OSIMHEN – Si sta sollevando un polverone in questi minuti intorno al nome di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è infatti risultato positivo al Coronavirus, come comunicato dal club.

Osimhen positivo al Coronavirus, mistero su alcuni video pubblicati sui social di una festa

Sui social, però, stanno emergendo foto e video che vedrebbero l’attaccante ballare con amici, rigorosamente senza mascherina, risalenti a due giorni fa (giorno del suo compleanno, ndr).

Sulla veridicità temporale delle immagini resta però un forte dubbio. Golden Michael, l’autore che ha pubblicato le immagini su Instagram, ha infatti chiarito – commentando con alcuni utenti – come le suddette foto e i video risalirebbero in realtà a due anni fa. I dubbi permangono, anche perché dai video si possono notare alcune maglie del Napoli di questa stagione.

L’infortunio e il rientro in campo

Da ormai due mesi circa, dall’8 novembre, Victor Osimhen combatte contro la lussazione alla spalla che l’ha colpito nella gara Nigeria-Sierra Leone. Il suo rientro non è lontano ma ci sono dubbi sulla condizione in cui rientrerà. I nervi interessati infatti sono delicati e impongono prudenza allo staff medico del Napoli. Prudenza che, però, Victor non ha avuto: non è da escludere che il Covid-19 possa tenerlo fuori qualche giorno in più rispetto al previsto.

Anche Zielinski ed Elmas, come affermò Gattuso, hanno fatto fatica a trovare un ritmo accettabile dopo aver contratto il Covid, spesso debilitante a livello fisico anche una volta guariti. Il 16 dicembre Osimhen era volato ad Anversa per trattare meglio il problema e non è escluso ci torni nei prossimi giorni. La positività al tampone rallenterà il processo. L’obiettivo del Napoli resta lo stesso, quello di averlo in campo per il 20 gennaio, data della Supercoppa contro la Juventus. In un primo momento Osimhen era risultato al tampone il 30 dicembre, per poi risultare invece positivo appena due giorni dopo.

ECCO LE FOTO E I VIDEO (dall’account Instagram di Golden Michael):