Rai – L’Atletico non ha presentato ancora nessuna offerta ufficiale per Milik: il Napoli vuole 15 milioni di euro

Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per il suo solito intervento sul mercato del Napoli:

“Milik? L’Atletico Madrid è disposto a dare un conguaglio al Napoli. Non è arrivata nessuna offerta ufficiosa o ufficiale al Napoli, ma all’entourage. Da quanto so, è stato detto che la società spagnola sia disposta a sborsare 7-8 milioni di euro e questo è stato detto al Napoli. Se dovesse arrivare questa offerta, ad oggi, De Laurentiis rifiuterà perché chiede 15 milioni di euro, premettendo che il suo valore è di 18. Oggi la linea è questa, poi domani è un altro giorno.



L’Atletico valuta anche altri profili. Simeone ha chiesto alla sua società di accelerare. Sul taccuino ci sono anche Lacazette, Moron e Origi. Se gli spagnoli perdono la pazienza per Milik, potrebbero prendere il francese dell’Arsenal e quest’ultima piombare sul polacco.

Llorente-Juventus? La vedo difficile. Emerson Palmieri? Non posso escludere al 100% una cosa che si chiuderà il primo febbraio. I segnali che arrivano sono negativi, perché se non va via Ghoulam o Malcuit, è quasi impossibile tesserare un terzino sinistro qualsiasi, figuriamoci uno che guadagna molto e costa tanto come Emerson.

Lobotka? In prestito non va via. Il Napoli, in generale, non vuole cederlo altrimenti dovrà prendere un altro giocatore. Se arriva qualche offerta, si penserà, ma il Napoli non vuole dare via il giocatore”.