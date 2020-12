Napoli in ritiro da stasera. Non è piaciuta per niente la pessima prestazione, condita da un 2-0 umiliante e deludente, contro la Lazio. Il Napoli di fatto non è sceso in campo e ha lasciato delusi Gattuso, i tifosi ma, soprattutto, Aurelio De Laurentiis.

NAPOLI IN RITIRO DA STASERA A CASTEL VOLTURNO, L’ANNUNCIO DI CARESSA

Il quale ha deciso: tutti in ritiro a partire da stasera. Due sconfitte di fila fanno male, la vetta che si allontana ma in particolar modo è l’atteggiamento ad aver profondamente deluso. A riferirlo è Fabio Caressa. Il noto giornalista, nel corso di Sky Calcio Club, ha interrotto uno scambio di opinioni per dichiarare: “Intanto c’è un’ultim’ora: il Napoli da stasera va in ritiro, quindi alla proprietà non è per niente piaciuta la partita di stasera. Ricordiamo che l’anno scorso le discordie nacquero proprio per un ritiro”.

Il riferimento di Caressa è al famosissimo ammutinamento, quando dopo Napoli-Salisburgo del 4 novembre 2019, i senatori rifiutarono di tornare in ritiro e Carlo Ancelotti lasciò il San Paolo ammutolito.

Sarebbe stato l’ultimo mese di Ancelotti alla guida della squadra, prima dell’insediamento di Gattuso. Che sembrava aver portato uno spirito nuovo all’interno del gruppo, cosa non confermata stasera. Per larghi tratti si è rivisto un Napoli spento nell’orgoglio e demotivato, un agnellino incapace anche solo di tentare di far male alla Lazio.

VERDETTO JUVE-NAPOLI IN SETTIMANA

Nei prossimi minuti, nelle prossime ore si attendono sviluppi sul ritiro, che dovrebbe durare almeno fino alla gara con il Torino, prima della sosta e si dovrebbe svolgere come di consueto all’Holiday Inn di fianco al Training Center del Napoli, a Castel Volturno.

Il Napoli tornerà al San Paolo mercoledì per la gara contro il Torino, sperando presto di lasciarsi alle spalle queste ultime due batoste. Servirà una reazione d’orgoglio per battere i granata e regalarsi un Natale sereno prima della ripresa il 3 con il Cagliari e il 6 con lo Spezia. Sarà una settimana importante per gli azzurri, che martedì 22 dicembre aspettano il verdetto del Collegio di Garanzia del CONI su Juventus-Napoli.