INFORTUNIO LOZANO – Napoli in totale emergenza infortuni. Agli infortuni di Dries Mertens e Victor Osimhen, si aggiunge anche l’ansia per Hirving Lozano. Il messicano, così come Kalidou Koulibaly, si è trovato costretto ad uscire dal campo dello Stadio Olimpico.

Lozano infortunio: esami a Villa Stuart

Dopo un contatto con Radu ed una forte botta alla caviglia, Hirving Lozano è stato costretto al cambio. Il messicano è uscito dal campo in braccio allo staff medico del Napoli, certificando questa partita come un calvario per gli azzurri. Come riferito in diretta da Massimo Ugolini su Sky Sport nel corso del post partita della sfida tra Lazio e Napoli, si teme un infortunio serio per l’ala ex PSV. L’attaccante messicano è già a Villa Stuart per effettuare degli esami strumentali che chiariranno l’entità del suo infortunio alla caviglia. L’esito parziale è stato reso noto dal Napoli attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale:



