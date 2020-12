Milik sul mercato, intanto si allena e posta sui social: “Mi alleno con il sorriso, buon Natale”

Mentre il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio senza gli infortunati Mertens e Osimhen e lo squalificato Insigne, c’è anche chi… se la ride. Arkadiusz Milik è ormai fuori rosa da tempo, a gennaio spera di cambiare aria per non perdere il treno per Euro 2021. Altrimenti sarà addio a zero in estate, con quello che ne sarà derivato. Si poteva evitare? Forse. Ma ormai è troppo tardi e non resta che trovargli una sistemazione.

L’agente Pantak era in Italia per valutare tre proposte: Roma, Fiorentina e Juventus. Anche se, dalla viola, smentiscono qualsiasi interesse: Pradè ha dichiarato come il polacco non rientri nei piani, a differenza di qualche mese fa. Lui, intanto, commenta misteriosamente sui social, con un messaggio che può essere interpretato in tanti modi: “Continuo ad allenarmi con un sorriso sul mio viso. buon Natale”. Cosa avrà voluto dire?

E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso ⚽️💪



And in the meantime I continue to train with a smile ⚽️💪



Kontynuuję swoje treningi z uśmiechem na twarzy. Wesołych Świąt ⚽️💪 pic.twitter.com/5LZihsTPMt — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) December 19, 2020