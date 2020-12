CdS – La Fiorentina chiede Milik, lui vuole la Roma ma la Juve lo tenta

Arkadiusz Milik è destinato a lasciare Napoli, molto probabilmente già a gennaio. L’attaccante polacco non è considerato minimamente da Rino Gattuso e partirà nell’ormai imminente finestra di mercato, oppure aspetterà il termine della stagione per trasferirsi a parametro zero. Il problema, però, è che in estate ci saranno gli europei e il centravanti azzurro se restasse all’ombra del Vesuvio correrebbe il rischio di arrivarci in una forma fisica non invidiabile. “La viola chiede Milik, lui vole la Roma ma la Juve lo tenta” scrive intanto l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

