Castelli, agronomo della Lega: “Ero presente a Inter-Napoli. Il manto erboso non ha favorito l’infortunio di Mertens”

Giovanni Castelli, agronomo della Lega, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Il tema principale è stato l’infortunio di Mertens e le condizioni del manto erboso di San Siro. Ecco quanto dichiarato:

“Ieri sera c’ero durante Inter-Napoli. Come tanti campi, esterno alla riga bianca non c’è un prato naturale: è erba naturale mista ad erba sintetica. All’esterno del rettangolo di gioco, il bordocampo, nel caso di San Siro è un manto sintetico di tipo omologato”.

“La norma dice che deve essere di questo tipo e in condizioni tali da costituire pericolo per i calciatori ed una prestazione efficace per la corsa, a beneficio del calciatore“.

“Infortunio di Mertens?? Il manto erboso non ha favorito la distorsione, lo possiamo escludere. Questo perché è stato rifatto la stagione scorsa, è molto recente. I campi sintetici si consumano dopo svariati anni. Il luogo dove Mertens ha avuto l’incidente, è un luogo poco frequentato come la zona in prossimità delle panchina“.